Trump presenta un plan multimillonario para reformar uno de los aeropuertos de Washington

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Washington, 29 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles un plan de 22.000 millones de dólares para reformar el Aeropuerto Internacional de Dulles, que da servicio a Washington, bajo su supervisión directa.

«El aeropuerto de Dulles es considerado uno de los peores del mundo, pero lo convertiremos quizás en el mejor, con un poco de trabajo duro», declaró el mandatario durante la presentación del proyecto en el Despacho Oval, acompañado por el secretario de Transportes, Sean Duffy.

El plan contempla la construcción de nuevas terminales, así como la eliminación de los autobuses lanzadera, muy criticados por los usuarios, que serán sustituidos por trenes subterráneos.

El diseño aprobado por Trump incluye también un nuevo aparcamiento, grandes ventanales de cristal y ornamentos dorados, elementos habituales en los proyectos impulsados por el republicano, un antiguo magnate inmobiliario.

La aerolínea United Airlines, que utiliza Dulles como uno de sus principales centros de operaciones, ha aceptado contribuir a la financiación de parte del proyecto.

El año pasado, un congresista republicano propuso rebautizar el aeropuerto, dedicado al exsecretario de Estado John Foster Dulles, con el nombre de Trump, pero la iniciativa no ha prosperado de momento.

La reforma es uno de los varios proyectos impulsados por Trump para dejar su huella en la capital estadounidense, entre ellos la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca y de un arco de triunfo.

El Aeropuerto Internacional de Dulles (IAD), situado a unos 40 kilómetros de la capital en el estado de Virginia, es el principal aeropuerto de Washington para vuelos internacionales y de larga distancia, mientras que el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), más próximo al centro de la ciudad, tiene mayor peso en las conexiones domésticas.

Dulles, que abrió al tráfico comercial en 1962, fue diseñado por el arquitecto finlandés Eero Saarinen y su terminal principal está considerada una obra representativa del modernismo de mediados del siglo XX.

En noviembre pasado, 18 pasajeros resultaron heridos cuando uno de los autobuses que conecta las terminales chocó contra una estructura del aeropuerto. EFE

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