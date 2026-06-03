Trump recibe su primera derrota en primarias republicanas al perder su candidato en Iowa

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Washington, 3 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de recibir su primera derrota electoral en las primarias republicanas en Iowa al perder el candidato que había apoyado públicamente.

El empresario Zach Lahn se impuso el martes sobre el congresista Randy Feenstra, aunque lo hizo por un estrecho margen (37,8 % frente a 37 %), en las primarias para competir por un escaño en la Cámara de Representantes.

Trump había mostrado su aval a Feenstra en su red Truth Social describiéndolo como «MAGA hasta el final!».

A lo largo de las primarias republicanas, que comenzaron el pasado mes de marzo y terminarán a mediados de septiembre, el presidente ha ido señalando sus preferencias antes de cada votación.

Hasta ahora, los candidatos respaldados por Trump habían resultado vencedores en las urnas.

Esto ocurrió con la congresista Julia Letlow (republicana por Luisiana) y el fiscal general de Texas, Ken Paxton (republicano), que derrotaron a los senadores titulares Bill Cassidy (republicano por Luisiana) y John Cornyn (republicano por Texas) en sus respectivas primarias.

Trump también respaldó a candidatos que desafiaron en las primarias a varios legisladores republicanos de Indiana a principios de este año como represalia por no haber apoyado su iniciativa para la redistribución de distritos en el estado.

La derrota en Iowa marca un cambio en la tendencia que mostraba hasta el momento la influencia del presidente en las bases republicanas. EFE

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