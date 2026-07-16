Trump recibirá a Bukele tras ser proclamado para aspirar a un tercer mandato

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, días después de ser éste proclamado para aspirar a un tercer mandato consecutivo en las elecciones de febrero de 2027, gracias a una polémica reforma que permite la reelección indefinida.

La Casa Blanca confirmó el encuentro para este jueves a las 11H00 de Washington (15H00 GMT), en medio de una gran sintonía entre ambos mandatarios que han impulsado planes de cooperación bilateral en temas migratorios y de lucha contra el crimen organizado.

Leal a su «amigo» Trump, la imagen internacional de Bukele se vio empañada en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a la megacárcel que construyó para pandilleros, el Cecot, bajo la acusación sin pruebas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Al ser liberadas, esas personas denunciaron torturas y abusos, e incluso violencia sexual.

Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

Publicista de 44 años, el presidente salvadoreño goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en un país que llegó a figurar como el más violento del mundo.

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales fue a costa de violaciones a los derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una «muerte de la democracia».

Pese a su popularidad de más del 85% según las encuestas, Bukele es tachado de autócrata por sus críticos, ya que controla el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un «dictador cool» y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.

bur-pb/avl