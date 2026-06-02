Trump respalda al congresista Kean en la jornada de primarias en Nueva Jersey

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Nueva York, 2 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la reelección de un congresista republicano de Nueva Jersey que lleva tres meses ausente de su trabajo, Tom Kean, cuando se celebran este martes las primarias en el estado.

Trump describió a Kean en un mensaje en Truth Social como un «tremendo defensor» de su agenda política y dijo que «trabaja incansablemente para mantener segura nuestra frontera, frenar el crimen migrante», fomentar la economía y recortar impuestos y regulaciones.

Los medios destacaban la ausencia del congresista en la Cámara de Representantes desde el 5 de marzo, la última vez que emitió un voto. A finales de abril, a través de su campaña, divulgó que afrontaba un «problema médico personal», que no detalló.

Kean, que es el hijo del exgobernador republicano de Nueva Jersey Thomas Kean (1982-1990), ganó el escaño del séptimo distrito de ese estado en 2022 y aspira a lograr un tercer mandato en las elecciones legislativas de noviembre, que serán clave en EE.UU.

El escaño del séptimo distrito de Nueva Jersey, que abarca seis condados comprendidos entre la frontera con Nueva York y con Pensilvania, será crucial en la batalla de los partidos por el control de la Cámara de Representantes y está en el punto de mira de los analistas.

En las elecciones primarias de hoy en Nueva Jersey, para ese distrito de la Cámara el republicano Kean busca la reelección sin oponentes, pero del lado demócrata hay cuatro aspirantes a ser su rival.

Los aspirantes demócratas para ese escaño están encabezados por Rebecca Bennett, una expiloto de helicóptero de la Marina con experiencia en el sector de la salud y madre de familia, según medios locales.

Los votantes de Nueva Jersey nominarán hoy en las primarias a los candidatos para doce escaños en la Cámara de Representantes y un escaño en el Senado.

En el Senado actualmente ocupa el escaño por Nueva Jersey el demócrata Cory Booker, que aspira a la reelección. EFE

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