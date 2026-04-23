Trump se atribuye suspensión de ejecución de ocho mujeres iraníes y Teherán lo niega

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(Actualiza con reacción de Irán)

Washington, 22 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles el mérito de la supuesta suspensión de la condena a muerte de ocho mujeres iraníes que había denunciado públicamente el día anterior y Teherán calificó como falsa la información del mandatario.

«Agradezco enormemente que Irán, y sus líderes, hayan respetado mi solicitud —en mi calidad de Presidente de los Estados Unidos— y hayan cancelado la ejecución prevista», escribió en su red Truth Social.

El mandatario lo calificó como «muy buenas noticias» y añadió que acababa de «ser informado de que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán ejecutadas. Cuatro serán puestas en libertad de inmediato y cuatro serán condenadas a un mes de prisión».

Irán negó la versión de Trump, sobre una supuesta intervención para evitar la ejecución de ocho mujeres, y aseguró que el mandatario «fue engañado una vez más por noticias falsas», según declaraciones del poder judicial difundidas por el medio oficial Mizan Online.

Trump afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes.

«Es posible», respondió en declaraciones al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas. EFE

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