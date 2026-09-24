Turkish Airlines anuncia la compra de 150 aviones a Boeing

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Turkish Airlines anunció este miércoles que comprará 150 aviones a Boeing, cuya entrega está prevista entre 2033 y 2037.

La aerolínea nacional turca indicó en un comunicado que «decidió adquirir un total de 150 aeronaves» a la fabricante estadounidense, lo que incluye un pedido en firme de 100 aviones Boeing 737 MAX y una opción de compra por 50 más.

La medida se anunció mientras el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se encuentra en Nueva York, un día después de reunirse con su par Donald Trump junto a líderes de Oriente Medio al margen de la Asamblea General de la ONU.

Trump aseguró que era un «gran día para Boeing y la industria manufacturera estadounidense» en una publicación en su red Truth Social, en la que también mencionó el plan de Bangladés de adquirir más aviones Boeing.

Afirmó que esto representará decenas de miles de millones de dólares en ventas y respaldará los empleos estadounidenses.

El anuncio se produjo casi exactamente un año después de que la aerolínea turca dijera que comprará otros 225 aviones Boeing tras las conversaciones en la Casa Blanca entre Erdogan y Trump.

Con sede en el Aeropuerto de Estambul, la compañía aérea cuenta con una flota de 514 aeronaves y vuela a más de 130 países, transportando a 92,6 millones de pasajeros en 2025, según cifras de su sitio web.

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