Ucrania atacó objetivos rusos en Crimea con misiles Flamingo, según fuentes militares

Kiev, 1 sep (EFE).- Ucrania alcanzó el pasado sábado con sus nuevos misiles de producción propia Flamingo un puesto del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en Crimea y varias lanchas patrulleras estacionadas en la costa de esta península, según declararon fuentes militares de Kiev a la publicación ucraniana especializada en defensa Militarniy.

El canal de Telegram ruso Astra había asegurado en un primer momento que Ucrania utilizó misiles de crucero Neptuno en el ataque. Las fuentes citadas han aclarado que los misiles empleados en la operación eran misiles de crucero Flamingo.

El pasado 20 de agosto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que los misiles Flamingo habían sido probados con éxito y que su producción en serie podría empezar a comienzos del próximo año.

Según la publicación Militarniy, los misiles Flamingo pueden llevar una carga explosiva de 1.150 kilos y tienen un alcance de más de 3.000 kilómeros.

Ucrania se ha marcado como prioridad desarrollar sus propias armas de largo alcance para poder atacar objetivos en la guardia rusa sin depender de sus aliados occidentales, que a lo largo de la guerra han limitado el uso que podía hacer Kiev para golpear en territorio de Rusia. EFE

