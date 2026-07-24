Ucrania ataca con drones la bodega de un gigante comercial ruso cerca de San Petersburgo

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Un ataque con drones ucranianos impactó este viernes por la mañana en una bodega cerca de San Petersburgo del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries, blanco de bombardeos por tercera vez en pocos días, según una reportera de la AFP y funcionarios locales.

La ofensiva provocó un gran incendio y una columna de humo gris sobre los edificios de la segunda ciudad más grande de Rusia, ubicada a más de 800 kilómetros de la frontera con Ucrania.

«San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados de uso militar (…). El ataque impactó en instalaciones de infraestructura civil», aseguró el gobernador Alexander Beglov en redes sociales.

Según imágenes difundidas en las redes sociales y en los medios locales, los ataques se dirigieron contra almacenes pertenecientes a Wildberries.

El gobernador de la región limítrofe de Leningrado, Alexander Drozdenko, anunció que un centro logístico de Wildberries estaba en llamas tras un ataque con drones que dejó «tres heridos».

El Comité de Investigación ruso, encargado de las principales pesquisas en el país, informó en un comunicado que se abrió una por «atentado» contra «instalaciones de infraestructura civil, entre ellas un centro logístico».

El Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado que derribó un total de 571 drones ucranianos durante la noche sobre unas quince de sus regiones y la península anexada de Crimea, uno de los enjambres más grandes enviados por Kiev en el marco de la intensificación de sus ataques de largo alcance.

Las autoridades rusas rara vez admiten que los drones ucranianos hayan alcanzado sus objetivos, y por lo general se limitan a precisar el número de artefactos interceptados o a atribuir los incendios a escombros que cayeron al suelo.

En un comunicado publicado en las redes sociales durante la noche del jueves al viernes, Wildberries indicó que dos de sus almacenes en la ciudad habían suspendido temporalmente sus actividades, sin especificar el motivo.

Se trata del tercer ataque ucraniano contra instalaciones pertenecientes a esta empresa, muy popular en Rusia y conocida como «el Amazon ruso».

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusa a la empresa de almacenar y enviar componentes para equipo militar sujeto a sanciones.

Kiev denomina su campaña «sanciones de largo alcance» y sostiene que los ataques son una represalia justificada ante los bombardeos nocturnos de drones y misiles que Rusia lanza contra sus ciudades.

La ofensiva ha provocado escasez de combustible en todo el país y, según Kiev, ha mermado los recursos financieros de Rusia para la guerra iniciada en 2022.

bur/cms/arm/cr/pb