Ucrania ataca con drones la bodega de un gigante comercial ruso cerca de San Petersburgo

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Un ataque con drones ucranianos impactó este viernes por la mañana en una bodega cerca de San Petersburgo del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries, blanco de bombardeos por tercera vez en pocos días, según una reportera de la AFP y funcionarios locales.

La ofensiva provocó un gran incendio y una columna de humo gris sobre los edificios de la segunda ciudad más grande de Rusia, ubicada a más de 800 kilómetros de la frontera con Ucrania.

«San Petersburgo fue atacada por vehículos aéreos no tripulados de uso militar (…). El ataque impactó en instalaciones de infraestructura civil», aseguró el gobernador Alexander Beglov en redes sociales.

Según imágenes difundidas en las redes sociales y en los medios locales, los ataques se dirigieron contra almacenes pertenecientes a Wildberries.

«Se llevó a cabo una evacuación rápida en todos los almacenes (…) Según los datos preliminares, no hay víctimas», declaró por su parte Tatyana Kim, directora ejecutiva de Wildberries, en redes sociales.

El gobernador de la región limítrofe de Leningrado, Alexander Drozdenko, reportó «tres heridos».

Se trata del tercer ataque ucraniano contra instalaciones pertenecientes a esta empresa, muy popular en Rusia y conocida como «el Amazon ruso».

El pasado fin de semana, ocho trabajadores nocturnos perdieron la vida en un ataque contra uno de los principales almacenes de la empresa, situado a las afueras de Moscú, que quedó reducido a cenizas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en X que el depósito atacado el viernes abastecía «al ejército ocupante con componentes para drones, equipos de navegación y material militar».

El Kremlin había desmentido anteriormente cualquier relación entre Wildberries y el ejército ruso.

– 571 drones ucranianos –

El Comité de Investigación ruso, encargado de las principales pesquisas en el país, informó en un comunicado que se abrió una por «atentado» contra «instalaciones de infraestructura civil, entre ellas un centro logístico».

El Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado que derribó un total de 571 drones ucranianos durante la noche sobre unas quince de sus regiones y la península anexada de Crimea, uno de los enjambres más grandes enviados por Kiev en el marco de la intensificación de sus ataques de largo alcance.

Las autoridades rusas rara vez admiten que los drones ucranianos hayan alcanzado sus objetivos, y por lo general se limitan a precisar el número de artefactos interceptados o a atribuir los incendios a escombros que cayeron al suelo.

Kiev denomina su campaña «sanciones de largo alcance» y sostiene que los ataques son una represalia justificada ante los bombardeos nocturnos de drones y misiles que Rusia lanza contra sus ciudades.

La ofensiva ha provocado escasez de combustible en todo el país y, según Kiev, ha mermado los recursos financieros de Rusia para la guerra iniciada en 2022.

Sin embargo, los ataque rusos continúan en Ucrania. Varias explosiones sacudieron el viernes por la mañana la capital, Kiev, según periodistas de la AFP, después de que las autoridades emitieran una alerta por misiles rusos, algo poco habitual a plena luz del día.

El alcalde, Vitali Klitschko, instó a los habitantes a ponerse a cubierto y añadió que las defensas antiaéreas estaban «en acción».

Por su parte, Rumania anunció haber abatido un dron ruso en su espacio aéreo por primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

«Ha sido derribado hace unos minutos, hacia las 11H00 (08H00 GMT), por un piloto rumano a los mandos de un F-16», declaró el presidente de este país del flanco oriental de la OTAN, Nicusor Dan, añadiendo que se está llevando a cabo una investigación.

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