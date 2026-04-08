Ucrania celebra la reapertura de Ormuz y pide forzar también a Rusia a un alto el fuego

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Kiev, 8 abr (EFE).- Ucrania celebró este miércoles el acuerdo de tregua entre EE.UU. e Irán que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz, y pidió que se aplique también presión a Rusia para forzarla a aceptar el alto el fuego que pide Kiev.

“Celebramos el acuerdo entre el presidente (Donald) Trump y el régimen iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener las hostilidades, así como los esfuerzos de mediación de Pakistán”, escribió el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, en un mensaje en la red social X.

El ministro ucraniano agregó que “es el momento” de que se actúe con “la suficiente determinación para forzar a Moscú a detener las hostilidades y poner fin a la guerra contra Ucrania”.

Ucrania se ha visto perjudicada por el bloqueo a manos de Irán del estrecho de Ormuz y la consiguiente subida del precio del petróleo en los mercados internacionales, de la que se ha beneficiado Rusia.

Kiev ha respaldado la intervención de EE.UU. e Israel contra Irán en tanto que la República Islámica ha dado apoyo a Rusia en su agresión militar a Ucrania, proporcionándole los drones kamikaze Shahed con los que los rusos atacan cada noche territorio ucraniano. EFE

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