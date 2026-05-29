Ucrania denuncia un ataque ruso «deliberado» contra un barco turco en el mar Negro

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(Actualiza con información de ataques a otros dos barcos de bandera de Comores y Panamá)

Kiev, 29 may (EFE).- La Marina ucraniana denunció este viernes un ataque «deliberado» con dron por parte del Ejército ruso contra un barco turco, que navegaba por el mar Negro tras salir de un puerto de la región ucraniana de Odesa.

Según una nota publicada por la Marina de Ucrania, el barco navega bajo la bandera de Vanuatu (una república insular situada en el Pacífico) y es de propiedad turca.

«Como consecuencia del impacto en la superestructura del barco, se produjo un incendio», dice el comunicado, que agrega que dos integrantes de la tripulación han resultado heridos por el ataque y han sido evacuados con lanchas por la Marina ucraniana, que les ha llevado a un centro médico.

El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, confirmó este ataque e informó de dos impactos más de drones rusos contra otros dos barcos extranjeros, de bandera de Comores y de Panamá respectivamente, también durante esta madrugada en el mar Negro.

Kiper dijo que el corredor marítimo que permite el tránsito desde y hacia puertos ucranianos del mar Negro sigue funcionando pese a los ataques.

Los incidentes se produjeron en la misma madrugada en que un dron ruso impactó en un edificio residencial de la ciudad rumana de Galati, cerca de la región ucraniana de Odesa, con un resultado de dos heridos.

Tanto Turquía como Rumanía son países miembros de la OTAN. No es la primera vez que drones rusos caen en territorio rumano o golpean a barcos de bandera extranjera en el mar Negro. EFE

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