Ucrania golpea una refinería rusa en Riazán y un radar en la ocupada Mariúpol

1 minuto

Kiev, 15 may (EFE).- Ataques ucranianos alcanzaron durante la pasada noche una refinería situada en la región rusa de Riazán, dos embarcaciones militares que estaban estacionadas en el puerto ruso de Kaspisk, a orillas del mar Caspio, y un radar del servicio de inteligencia ruso en la ciudad ocupada de Mariúpol, según informó el Estado Mayor de Kiev este viernes.

La refinería de Riazán procesa al año unos 17 millones de toneladas de crudo y es una de las más grandes de la Federación Rusa.

Parte de los productos derivados del petróleo que salen de esta refinería surten al Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano.

Los dos objetivos alcanzados en el puerto de Kaspisk son una pequeña embarcación portamisiles y un dragaminas, dice la nota, que informa asimismo de golpes contra depósitos de munición, el radar Mariúpol y otros objetivos militares rusos en los territorios que Rusia ocupa en el este de Ucrania. EFE

mg/cae/psh