Ucrania recupera la iniciativa mientras sus drones golpean las líneas de suministro rusas

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 1 jun (EFE).- Los ataques con drones ucranianos, que se expanden rápidamente en territorio ocupado por Rusia, están interrumpiendo las vitales líneas de suministro del ejército invasor y ralentizando su avance, lo que permite a Kiev tomar una mayor iniciativa en el campo de batalla.

Tras varios años de avances lentos pero constantes por parte de Rusia, Ucrania está cambiando el equilibrio de fuerzas. Sus ataques contra la logística rusa a distancias de entre 30 y 200 km más allá del frente parecen haber tomado por sorpresa al adversario.

Desde hace varias semanas, drones ucranianos de alcance medio atacan vehículos militares que transportan combustible y municiones por carreteras principales en los territorios ucranianos ocupados. Cientos de impactos ya han sido confirmados mediante videos difundidos en redes sociales por operadores de drones ucranianos y por residentes locales.

Los drones frenan la ofensiva rusa

Si bien los primeros casos se registraron en carreteras que conectan Rusia con la península ocupada de Crimea, a través de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, el Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania ha anunciado que ha puesto la región de Lugansk bajo «control de drones».

«Ya no quedan lugares seguros para los rusos en los territorios temporalmente ocupados», subrayó el subcomandante Maksim Zhorin.

«Seguiremos atacando la logística, destruyendo la infraestructura y eliminando a los enemigos», escribió en Telegram.

La campaña de Ucrania tiene como objetivo privar a las tropas rusas de la capacidad de lanzar ataques activamente, según argumentó el ministro de Defensa, Mijhailo Fedorov, al anunciar una campaña de «bloqueo logístico» destinada a intensificar los ataques.

“Ya se observa un patrón: cuanta más logística rusa se destruye, menos ataques se producen en la línea de contacto”, afirmó.

Según el ministro, los exitosos ataques de medio alcance de Ucrania contra almacenes, puestos de mando y rutas de suministro rusos se han cuadruplicado en los últimos meses.

Según blogueros militares rusos, estos ataques provocaron una importante escasez de combustible y complicaron seriamente la rotación del personal y el suministro de municiones.

Su éxito se ha visto favorecido por cientos de ataques contra las defensas aéreas rusas, a las que les resulta difícil proteger vastos territorios contra drones guiados por internet satelital Starlink e inteligencia artificial.

Una dinámica cambiante

Los ataques de medio alcance de Ucrania coinciden con el aumento de los contraataques, como en la intersección de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, donde recientemente recuperaron 46 kilómetros cuadrados de territorio, según la plataforma analítica DeepState.

A pesar de la presión ejercida por Rusia en las regiones de Donetsk, Járkov y Zaporiyia, sus avances se han ralentizado hasta alcanzar los 2,9 kilómetros cuadrados diarios en los primeros cuatro meses de 2026, frente a los 9,6 del mismo periodo de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Según Fedorov, las pérdidas han seguido siendo elevadas, y Rusia ha pagado un precio de 179 soldados heridos o muertos por cada kilómetro capturado, en comparación con los 67 de octubre de 2025.

Según el ISW, las bajas rusas han superado las cifras de reclutamiento desde diciembre de 2025, debido a las nuevas tácticas de Ucrania, la mejora en la preparación de las operaciones y el enfoque en la eliminación de los equipos de drones rusos.

“El carácter de la guerra está cambiando a favor de las fuerzas ucranianas, al menos por ahora”, argumenta el ISW.

Una oportunidad para Ucrania

Los analistas señalan que los ataques con drones aún no han alcanzado su punto álgido y que las fuerzas rusas mantienen una alta presión en algunas zonas del frente, sobre todo en la región de Donetsk, donde su infantería sigue buscando huecos en las defensas.

“Solo los cambios en el frente de batalla dirán si los ataques con drones de alcance medio han alcanzado una masa crítica”, argumenta Mikola Bielieskov, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania.

La ventaja de Ucrania en ataques de medio alcance probablemente será temporal, advierte el ISW, que señala que Rusia buscará respuestas efectivas.

Para que Ucrania aproveche plenamente esta «ventana de oportunidad», sus socios extranjeros tendrán que brindarle más apoyo en los próximos meses, subraya el centro de análisis.

La escalada de ataques con drones por parte de Ucrania, incluso en lo profundo del territorio ruso, podría obligar a Moscú a reevaluar sus objetivos en la guerra, según declaró a EFE Oleksi Melnik, del Centro Razumkov de Kiev. EFE

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