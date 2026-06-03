Un 60 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este miércoles por la crisis energética

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La Habana, 3 jun (EFE). – Cuba tendrá este miércoles otra jornada de prolongados apagones y, en el horario de más demanda (tarde-noche), el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 60 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño afronta una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

Lo cubanos viven más horas sin energía eléctrica que con corriente, con apagones que superan las 22 horas consecutivas diariamente, una situación que el Gobierno cubano ha reconocido como «crítica”.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda de hoy una capacidad de generación de 1.265 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.885 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.905 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

Producto de esta situación, en la presente jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético, no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense y se nutre de crudo nacional.

Otro 40 % del mix energético en Cuba depende de la generación distribuida, la cual se compone de motores que funcionan con diésel y fueloil, y sí está afectada por el bloqueo petrolero de EE.UU. que ha obligado a detener esta fuente de producción eléctrica por falta de combustible.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

En este sentido y como una búsqueda de alternativas endógenas frente al bloqueo petrolero, las autoridades de la isla anunciaron la víspera que por primera vez se habían logrado refinar 20.000 toneladas del crudo nacional.

De acuerdo con informaciones de la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) este paso significativo se logró en una reciente prueba piloto, en la cual también obtuvieron nafta solvente, fuel-oil y diesel.

Hasta ahora, las tres refinerías de Cuba no trataban el crudo nacional porque es extremadamente pesado y presenta un alto contenido en azufre. En la isla se refinaban petróleos de otros países o se importasen directamente los derivados. EFE

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