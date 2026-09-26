Un automovilista atropella a varios manifestantes en una marcha por el clima en Francia

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París, 26 sep (EFE).- Cuatro personas resultaron heridas este sábado de levedad por un automovilista que lanzó su vehículo contra una marcha por el clima que se desarrollaba en Clermont-Ferrand, en el este de Francia, indicaron las autoridades.

Según los primeros elementos de la investigación, el autor de los hechos dio positivo en un test de estupefacientes y cometió el acto porque se impacientó por el corte de calles por la manifestación.

El conductor, de 37 años, fue inmediatamente detenido por la Policía y se encuentra en dependencias policiales.

El fiscal de Clermont-Ferrand, Éric Serfass, descartó toda noción terrorista vinculada al incidente. EFE

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