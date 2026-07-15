Un brote de infecciones intestinales sin precedentes afecta a varios estados de EEUU

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La mayoría de los estados de Estados Unidos enfrentan un brote de enfermedades gastrointestinales causadas por un parásito transmitido por alimentos, informó el martes la principal agencia de salud del país.

Se han registrado cerca de 7.000 casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis en 34 de los 50 estados del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La ciclosporiasis es una infección desencadenada por un parásito microscópico.

La enfermedad «se transmite cuando las personas consumen alimentos o agua contaminados con el parásito, por lo general, productos frescos que no se han lavado o cocinado adecuadamente», señaló Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y el Medio Ambiente de los CDC.

Los síntomas incluyen diarrea explosiva, pérdida de apetito, fiebre y vómitos.

La infección «también puede derivar en un síndrome recurrente, en el que los síntomas desaparecen y luego reaparecen», advierte la Asociación Médica Estadounidense.

Las infecciones se han disparado desde mayo y el origen de este brote se está investigando.

«Esto es mucho, muchísimo más alto de lo que vimos el año pasado o el anterior», indicó Biggerstaff.

Las autoridades de Michigan, el estado del norte donde se han registrado la mayoría de los casos, sospechan que la contaminación se produjo a través de ensaladas y lechuga.

La cadena nacional de comida rápida Taco Bell también es investigada por las autoridades sanitarias, según informó The Washington Post.

El repunte de casos de ciclosporiasis ha reavivado las críticas a los despidos masivos realizados el año pasado por la administración Trump en las agencias federales de salud, que provocaron la salida de expertos y que los CDC redujeran una de sus redes de vigilancia de patógenos transmitidos por alimentos.

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