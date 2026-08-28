Un buque con bandera dominicana se hunde en el mar Negro tras presunto ataque con drones

Compartir

3 minutos

Bucarest, 28 ago (EFE).– Un buque mercante con bandera dominicana se hundió este viernes en aguas de la zona económica exclusiva de Rumanía en el mar Negro, tras incendiarse la víspera a raiz de un presunto ataque con drones, informaron las autoridades del país balcánico.

El mercante Progress IV, con bandera de la República Dominicana, habría sido objeto de varios impactos mientras navegaba hacia el puerto turco de Tekirdag.

Los agentes de la Guardia Costera rumana intervinieron el jueves por la noche en una operación de búsqueda y rescate tras recibir el aviso de otro barco mercante que navegaba por la zona y que alertó sobre la presencia de personas en el agua.

El accidente ocurrió a unas 15 millas náuticas de la desembocadura del brazo de Sfantu Gheorghe, en el este de Rumanía.

El barco transportaba 199 contenedores de azúcar y 5.643 toneladas de arcilla, y contaba con una tripulación de 12 marineros: ocho de nacionalidad ucraniana y cuatro azerbaiyanos.

Los 12 tripulantes fueron rescatados con vida. Diez de ellos fueron sacados del mar por la patrullera fronteriza —uno con heridas leves en las manos—, mientras que los otros dos fueron rescatados por el buque que dio la alarma.

«La operación de búsqueda y rescate se llevó a cabo en condiciones difíciles, con olas de aproximadamente 2,5 metros de altura», señaló la Guardia Costera en un comunicado recogido por la agencia oficial rumana Agerpres.

Todos los marineros fueron trasladados a un centro hospitalario y ya han recibido el alta médica.

El presidente rumano, Nicusor Dan, de visita oficial en la vecina Moldavia cuando ocurrió el suceso, confirmó la hipótesis del ataque.

«El barco fue alcanzado y parece que se hundió. Pero por ahora no sabemos quién lo golpeó ni por qué», declaró el jefe de Estado.

Según testimonios de la tripulación recogidos este viernes por la prensa rumana, el Progress IV fue alcanzado por tres drones en el intervalo de una hora: dos impactos se produjeron por la banda de babor (izquierda) y uno por estribor (derecha).

Por su parte, el Sindicato de Navegantes Libres alertó sobre el incremento del riesgo para la navegación comercial en el Mar Negro a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, y reclamó la búsqueda de rutas más seguras.

«La impresión es que el ataque se llevó a cabo con drones, probablemente otro tipo de aparatos, de carácter incendiario», declaró a la plataforma news.ro el líder sindical Adrian Mihalcioiu, en referencia a los conocidos como ‘drones dragón’, unos aparatos no tripulados equipados con carga termita o explosiva.

La investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente está en curso y corre a cargo de la Autoridad Naval Rumana. EFE

asp-wr/rod