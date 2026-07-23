Un detenido por acuchillar y prender fuego a una mujer en un centro comercial de Alemania

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Berlín, 23 jul (EFE).- Un hombre ha sido detenido este jueves en Stuttgart, en el sur de Alemania, como sospechoso de haber infligido heridas de gravedad a una mujer a la que presuntamente acuchilló y después prendió fuego en un centro comercial.

La Fiscalía y la Policía de Stuttgart informaron en un comunicado de que el individuo, de 54 años y nacionalidad alemana, fue arrestado pasado el mediodía, unas dos horas después de que se produjeran los hechos.

«Varios testigos alertaron hacia las 10.15 de la presencia de una mujer herida grave en un centro comercial en la Plaza de Milán. El sospechoso presuntamente se encontraba con la mujer de 47 años en el centro comercial, cuando le infligió heridas punzantes y quemaduras», detalló el comunicado.

Según detalló un portavoz policial a la edición digital de la revista Focus, se cree que el detenido primero atacó con un cuchillo a la mujer y posteriormente le prendió fuego.

El presunto autor -que según resultados preliminares de la investigación mantenía una relación sentimental con la víctima- se dio a la fuga mientras la mujer era trasladada a un hospital para recibir cuidados intensivos.

El sospechoso comparecerá el viernes ante el juez de instrucción, que decidirá sobre su posible ingreso en prisión provisional. EFE

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