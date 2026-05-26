Un eliminado Libertad recibe al venezolano UCV, que sellará su plaza en la Sudamericana

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Asunción, 26 may (EFE).- El paraguayo Libertad, colista sin puntos del grupo H de la Copa Libertadores, recibirá el miércoles en Asunción a la Universidad Central de Venezuela (UCV), que ratificará su tercer puesto en la zona y su plaza para la repesca de la Copa Sudamericana.

El partido, correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos, se jugará en el estadio La Huerta de Asunción a las 19:00 horas locales (22:00 GMT) y será arbitrado por el brasileño Rafael Rodrigo Klein.

El grupo H tiene al argentino Rosario Central como único líder y ya clasificado a los octavos de final de la Libertadores, con 13 unidades. Le siguen el ecuatoriano Independiente del Valle, que suma 10 puntos, y el equipo venezolano, que marcha tercero con 6.

Libertad ha protagonizado una campaña para el olvido en esta edición de la Libertadores, pues en cinco fechas disputadas no ha conseguido una victoria y además acumula 8 goles en contra.

En su pasada presentación terminó goleado 4-1 por Independiente del Valle, que conquistó en Quito su boleto a octavos de final.

Sin posibilidades de avanzar en ninguna competencia, el Gumarelo jugará con la esperanza de conquistar su primera victoria de la mano de su nuevo técnico, el exjugador de la selección paraguaya Nelson Haedo, que debuta como técnico de la primera división de fútbol.

El Gumarelo tampoco despuntó en el torneo Apertura local, en el que quedó sexto en la tabla con 31 puntos, a 18 unidades de distancia del campeón, Olimpia.

Por su parte, la UCV, campeona de la liga venezolana de fútbol el año pasado, se estancó en el tercer puesto del grupo H en la quinta fecha, tras la goleada que le propinó Rosario Central por 4-0 en Buenos Aires.

Hasta ahora, el equipo venezolano suma dos victorias y tres derrotas en el torneo.

El conjunto que dirige Daniel Sasso buscará un cierre con triunfo de la mano de los atacantes colombianos Juan Camilo Zapata y Juan Cuesta y el venezolano Jovanny Bolívar.

En el torneo local, ‘La Central’ perdió el domingo el liderato del torneo Apertura de la liga venezolana de fútbol, y cayó al tercer lugar del Grupo A tras la derrota por 2-1 ante Puerto Cabello.

Los equipos que terminen en el tercer puesto de la fase de grupos de la Copa Libertadores disputarán un repechaje contra los segundos clasificados de la Copa Sudamericana. Los ganadores de esa instancia avanzarán a los octavos de final de la Sudamericana.EFE

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