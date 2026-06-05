Un guía nepalí reaparece tras sobrevivir seis días perdido en el Everest

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Un guía de montaña nepalí que desapareció durante seis días en el Everest y había sido dado por muerto fue hallado con vida luego de arrastrarse por su cuenta hasta el campamento base, informaron este jueves las autoridades a la AFP.

Su esposa incluso había comenzado a rezar por el descanso de su alma, como contó a la AFP en el hospital de la capital Katmandú, donde el experimentado Dawa Sherpa se recupera de «algunas quemaduras por frío».

El alpinista de unos 50 años y más conocido como «Hillary», al igual que el famoso escalador Edmund Hillary, se perdió en la montaña más alta del mundo la madrugada del 30 de mayo.

Fue encontrado a primera hora del jueves cerca del campamento base por un equipo nepalí que ayuda a trazar rutas en el Everest y limpiar los desechos que dejan los escaladores.

«Se venía arrastrando», comentó a la AFP Pemba Sherpa de 8K Expeditions, a cargo de las tareas de búsqueda y rescate.

Un helicóptero lo trasladó a Katmandú, donde un equipo de la AFP lo vio mientras era transportado en una camilla.

«Está consciente y recibiendo tratamiento», dijo Nishant Dhakal, médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS de la capital.

«Estamos tratando sus quemaduras por congelación, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le están realizando más evaluaciones y permanecerá en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos», añadió.

La esposa de Dawa Sherpa, Damu Sherpa, afirmó que su familia está enormemente feliz.

«Nos alegramos mucho al escuchar la noticia, habíamos perdido la esperanza», dijo. «También comenzamos ayer la ‘puja’ (oraciones por los difuntos)».

Su hija, Mendo Lhamu Sherpa, dijo que casi no lo creyeron cuando recibieron una llamada telefónica para decirles que lo habían encontrado.

«Al principio no estábamos seguros de si era él, pero nos enviaron fotos para confirmarlo, y entonces sentí mucha alegría», contó.

– «Tigre de las montañas» –

El escalador Chris Thrall, un exmilitar británico, afirmó que había logrado llegar a la cumbre de 8.849 metros de altura con Hillary Dawa Sherpa la tarde del 29 de mayo.

El miércoles publicó en Instagram un mensaje de video para lamentar lo que creía que era la muerte del guía.

Lo describió como «un hombre absolutamente gentil y un verdadero ‘tigre de las montañas'», en un mensaje en el que daba por hecho lo peor.

Thrall relató cómo el 30 de mayo comenzó a descender del campamento cuatro, a 7.950 metros de altura, justo abajo de la «zona de muerte» de bajo oxígeno.

Dijo que el guía se detuvo a descansar, dado que llevaba una carga pesada, y le pidió que continuara el descenso.

«Me di la vuelta y le dije: ‘Hillary, ¿estás bien, hermano?’. Él respondió: ‘Sí, sí, estoy bien, Chris, ¡por favor, sigue, sigue!'», aseguró.

Mientras Thrall bajaba, se encontró con un escalador polaco que estaba pasando apuros tras quedarse sin oxígeno suplementario y haber sufrido congelaciones.

«Había sido una larga ascensión a la cima. Lo que debería haber sido cinco días de subida y de regreso nos llevó 11 días, así de difíciles eran las condiciones», explicó el escalador.

«Entonces, ¿regreso por el sherpa, quien probablemente aparecerá y estará bien, como lo ha hecho cientos de veces antes? ¿O ayudo a mi compañero de escalada, quien no tiene oxígeno, tiene congelación en los dedos y, obviamente, uno nunca está lejos de la hipotermia allá arriba?», agregó.

Tardó 11 horas en llegar al campamento 3 con el polaco, cuando normalmente se toma dos horas. «Me di cuenta que teníamos una situación realmente seria», comentó.

Equipos de rescate salieron en busca del guía, pero no fue encontrado hasta la mañana del jueves después de descender por su cuenta.

La ascensión fue una de las últimas de la temporada, lo que significa que había pocos montañistas en la cima.

Al menos cinco personas han muerto en la actual temporada de subida del Everest: dos indios y tres escaladores nepalíes que participaban en los preparativos para la odisea.

Más de 1.000 escaladores alcanzaron la cima del Everest esta temporada, según los recuentos iniciales de las autoridades nepalíes, lo que la convierte en la más concurrida de la historia.

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