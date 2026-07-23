Un herido grave en un atraco a un banco con rehenes en ciudad alemana de Ratisbona

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Berlín, 23 jul (EFE)-. Una persona ha resultado herida grave este jueves en un atraco con rehenes en un banco en la ciudad de Ratisbona, en el sur de Alemania, un suceso ante el que las autoridades han respondido con un amplio dispositivo de seguridad, informó la Policía local.

Según un comunicado policial citado por el diario regional Mittelbayerische Zeitung, «hacia las 14:50 horas (12.50 GMT), una persona sufrió heridas que ponen en peligro su vida tras un ataque con arma blanca en una sucursal bancaria».

«El agresor sigue dentro del edificio. Según la información disponible hasta el momento, parece que aún hay más personas en el interior», indicó la Policía local.

En sus redes sociales, la Policía de la región administrativa de Alto Palatinado, donde se encuentra Ratisbona, informó que tiene «numerosos efectivos» en torno al banco y pidió al público mantener despejada la zona de intervención, situada en el oeste de la ciudad, que tiene unos 160.000 habitantes. EFE

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