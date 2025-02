Un hermano de Le Scouarnec afirma que la exmujer del pederasta ocultó los hechos

Vannes (Francia), 26 feb (EFE).- P. Le Scouarnec, hermano del acusado del mayor caso de pederastia de Francia, con 299 víctimas de abusos y violaciones, aseguró este miércoles en el tercer día del juicio que la exmujer del cirujano conocía los actos delictivos de su marido y no hizo nada para impedirlo.

Es la primera vez que un testigo apunta directamente a la mujer con la que el médico estuvo casado una treintena de años, con la que tuvo tres hijos, que siempre ha negado estar al corriente de las actividades delictivas de su marido y que tiene previsto comparecer este mismo miércoles ante el tribunal.

«Hay una persona que podría haber hecho que mi hermano fuera detenido, su mujer. Estaba al corriente de las actividades de su marido y no hizo nada», aseguró el hermano de Joël Le Scouarnec, cinco años menor que el acusado, de 74.

Sus palabras hicieron reaccionar al pederasta, que se dirigió a su abogado Maxime Tessier.

P. Le Scouarnec se mostró muy crítico con su excuñada, de la que su hermano se separó en 2004. Aseguró que no le amaba de verdad, que se casó con él por dinero: «Cuando tienes un marido que gana 10.000 euros netos al mes, eso te permite no trabajar y hacer muchas otras cosas».

El hermano menor también señaló que su excuñada conocía que su hermano había abusado de dos de sus sobrinas. De hecho, la madre de las niñas había pedido a Joël que se tratara, pero que no lo hizo, algo que para el hermano es imperdonable.

P. Le Scouarnec señaló que no siente empatía con el acusado, del que dijo que espera que no salga de la cárcel porque eso será bueno «para la sociedad». Aseguró que desde que fue acusado en 2017 no ha tenido ningún contacto con él.

El excirujano tomó la palabra para dirigirse a su hermano: «Si estamos aquí el uno frente al otro es porque he cometido los peores crímenes. Entiendo que no vayas a perdonarme nunca. En nombre de los buenos recuerdos que tenemos juntos, te pido perdón». El testigo rompió a llorar.

Joël Le Scouarnec fue condenado a cuatro años de prisión sin cumplimiento por tenencia de material pedófilo en 2005. En 2017 fue acusado por la hija de seis años de unos vecinos de tocamientos, lo que motivó la apertura de una investigación policial y el descubrimiento de los diarios en los que narraba cientos de actos de pederastia.

En una primera causa, el médico fue condenado en 2020 por cuatro violaciones y agresiones a menores, dos de ellas cometidas contra sus propias sobrinas, a 15 años de cárcel que está cumpliendo.

Entretanto, los investigadores fueron contactando a las otras presuntas víctimas, que en muchos casos desconocían serlo, puesto que los hechos tenían lugar en ocasiones cuando estaban todavía bajo los efectos de la anestesia.

Así empezó este segundo proceso, que se ha convertido en el mayor por pederastia de Francia, con 299 víctimas, la mayoría menores. EFE

