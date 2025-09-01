Un hijo de Bolsonaro prevé nuevas sanciones de Trump a Brasil si su padre es condenado

São Paulo, 1 sep (EFE).- El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro avisó este lunes que prevé que el mandatario estadounidense, Donald Trump, imponga nuevas sanciones contra Brasil si su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, es condenado por golpismo en el juicio cuya fase final empieza este martes.

El parlamentario, quien lleva meses en Estados Unidos denunciando una supuesta persecución judicial contra su padre, dijo en entrevista con el periodista Claudio Dantas que cree «muy probable» que el líder estadounidense «avance» en las sanciones y empiece a usar «otros instrumentos».

«Trump todavía no puso en marcha, ni de cerca, todos los mecanismos a su disposición para presionar a Brasil», declaró el diputado, quien está siendo investigado por la Policía brasileña por un intento de obstrucción de justicia en razón de sus maniobras para frenar el juicio.

En ese sentido, Eduardo mencionó la posibilidad de extender la aplicación de la Ley Magnitsky, la norma pensada para castigar violaciones de derechos humanos que fue usada para congelar los bienes que el magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del caso por golpismo en la Corte Suprema, pudiera tener en EE.UU.

El diputado aseguró que habló con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre esa posibilidad y dijo que los próximos objetivos podrían ser la esposa de De Moraes, a quien él considera el «brazo financiero» del magistrado, y los jueces del máximo tribunal que voten a favor de una eventual condena de su padre.

Por otra parte, Eduardo dijo que, con la intención del Gobierno brasileño de regular las redes sociales pese a la oposición de la Casa Blanca, el país está «rellenando todas las casillas para un aumento de los aranceles».

Además de las sanciones directas a De Moraes, Trump impuso aranceles de hasta el 50 % sobre buena parte de las importaciones brasileñas y citó como uno de los motivos para hacerlo la supuesta «caza de brujas» contra el expresidente (2019-2022).

«Trump no va a dar marcha atrás sin un avance del lado brasileño», apuntó el diputado.

Jair Bolsonaro es acusado de intentar dar un golpe de Estado con la ayuda de altos cargos militares para anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y así mantenerse en el poder.

Los cinco delitos de los que se le acusa pueden acarrear una pena de prisión que ronda los 40 años. EFE

