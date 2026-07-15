Un hombre de Reino Unido se declara culpable de 32 delitos sexuales contra su pareja dormida o drogada

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Un hombre de Reino Unido se declaró el martes culpable de 32 delitos sexuales cometidos durante más de una década contra su novia, mientras estaba presuntamente drogada o dormida.

Se trata del último caso semejante al mediático juicio por sumisión química de Gisèle Pelicot en Francia, quien fue drogada y violada durante casi una década por su entonces esposo Dominique junto a desconocidos.

El hombre, de unos 40 años, no puede ser identificado para proteger la identidad de su pareja, que tiene derecho al anonimato de por vida como víctima de delitos sexuales.

Un juez en Northampton, en el centro de Inglaterra, le advirtió que se enfrenta a una posible cadena perpetua.

El individuo, quien grabó algunos de los delitos, será procesado por cargos de violación, agresión sexual y agresión mediante penetración contra su novia cuando estaba presuntamente drogada o dormida.

Diez de los crímenes, cometidos entre enero de 2014 y septiembre de 2025, se perpetraron «junto con una persona desconocida», según el tribunal.

No obstante, el número de personas implicadas no se reveló durante la audiencia.

«La fiscalía sostiene que todos estos delitos se cometieron mientras la víctima había sido drogada y se encontraba aturdida», declaró la fiscal Alexandra Felix.

Sin embargo, la defensa del acusado contestó esta afirmación.

El juez David Herbert dijo al hombre, cuya sentencia está prevista para el 18 de septiembre, que «es inevitable una pena de prisión muy sustancial» y precisó que considerará «si es apropiada una cadena perpetua».

Actualmente, están en marcha en Reino Unido múltiples investigaciones sobre supuestos casos de sumisión química a parejas de larga duración.

En Stockport, en el noroeste del país, el esposo de una mujer que presuntamente fue drogada y agredida sexualmente será juzgado en septiembre junto con otros 12 hombres, acusados de participar en los abusos sexuales.

En enero, un británico se declaró culpable de drogar y violar a su exesposa durante 13 años, y otros cinco hombres fueron también acusados de delitos sexuales contra la mujer.

La víctima de este caso, Joanne Young, renunció a su derecho al anonimato en un gesto similar a la histórica decisión de Gisèle Pelicot.

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