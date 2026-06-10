Un italiano y un estadounidense de raíces salvadoreñas, astronautas de Artemis III

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El astronauta italiano Luca Parmitano y el estadounidense de padres salvadoreños Frank Rubio forman parte de la tripulación de la misión Artemis III de la NASA que busca volver a llevar humanos a la Luna.

La misión pondrá a prueba dos módulos lunares cerca de la Tierra en 2027 como preparación para el regreso de los estadounidenses a la Luna al año siguiente. Completan el grupo el afroamericano Andre Douglas y el comandante Randy Bresnik, ambos estadounidenses.

El astronauta Frank Rubio es la persona que más tiempo ha pasado en el espacio -371 días- en una sola misión para Estados Unidos, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023, luego de que la nave en que debía volver desde la Estación Espacial Internacional sufriera un desperfecto.

Retornó a la Tierra a bordo de la nave rusa de rescate Soyuz MS-23. «Qué increíble bendición y honor es estar aquí representándolos a todos ustedes», dijo Rubio después de ser presentado.

«Me disculpo por anticipado si me pongo emotivo», comentó por su parte Parmitano, el primer europeo en integrar este tipo de misiones.

«Agradezco a la NASA por permitirme formar parte de este increíble grupo de personas, de esta tripulación, y por dejarme volar», agregó, y agradeció a su familia con voz entrecortada.

Se refirió a Italia como su «plataforma de lanzamiento» hacia el espacio y a la Agencia Espacial Europea como un puente, calificando a la NASA como «el cohete, tanto en sentido figurado como literal».

La misión Artemis II, realizada en abril, incluyó un sobrevuelo lunar tripulado, pero la tercera fase se mantendrá más cerca de la Tierra.

Los objetivos principales del viaje incluyen probar las capacidades de la nave espacial Orion de la NASA, así como un encuentro con los módulos de aterrizaje lunares desarrollados por las compañías espaciales privadas SpaceX y Blue Origin.

El cronograma de la misión se ha visto comprometido tras la explosión del cohete New Glenn de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, durante una prueba en tierra a finales del mes pasado.

Durante el evento del martes en el Centro Espacial Johnson de Houston, John Couluris, de Blue Origin, reconoció la «anomalía significativa», pero insistió en que el módulo de aterrizaje de la compañía estará listo para Artemis III a tiempo. «Hemos redoblado nuestros esfuerzos y seguimos adelante», afirmó.

-«Tranquilidad italiana»-

Parmitano, piloto de esta misión, ya fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Italiana antes de ascender a coronel, y fue seleccionado como astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) en 2009.

Completó dos misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional y ha realizado complejas caminatas espaciales, incluyendo una que pudo haber sido mortal cuando su casco comenzó a llenarse de agua.

«Lo manejó con calma y serenidad, y regresó sano y salvo», declaró Josef Aschbacher, director de la ESA, el martes. «Estoy seguro de que aporta un toque de la tranquilidad italiana a la cabina», continuó entre risas. «Es la persona idónea y está preparado», agregó.

El comandante Bresnik fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2004, y su experiencia como veterano incluye vuelos en el transbordador espacial antes del retiro de ese programa.

Los tripulantes de Artemis II pasaron el testigo al nuevo equipo. «Tienen los controles», dijo Reid Wiseman, comandante de esa misión lunar.

La misión Artemis 2 contó con la participación del primer hombre negro, Victor Glover, y la primera mujer, Christina Koch, en orbitar la Luna.

Jeremy Hansen se convirtió en el primer canadiense en realizar una misión de este tipo.

– Compitiendo con China –

El martes, Jared Isaacman, administrador de la NASA, enfatizó que la agencia tenía como objetivo acoplarse tanto con un módulo de aterrizaje de Blue Origin como con uno desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Jeremy Parsons, gerente del programa Artemis, expresó su confianza en que, a pesar de cualquier inquietud sobre la preparación de Blue Origin, la misión seguía su curso.

«Utilizaremos esta misión para reducir el riesgo en nuestras futuras misiones tripuladas a la Luna, con prototipos de módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX, para asegurarnos de llegar a la Luna antes que China», dijo Parsons.

En tanto, Aschbacher de la agencia europea dijo a la AFP que esperan seguir colaborando con la NASA en la elaboración de los módulos de servicio que impulsan y dan soporte a la nave espacial Orion, porque creen que los seguirán necesitando.

La misión Artemis III sienta las bases para dos intentos de alunizaje de la NASA, previstos para 2028.

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