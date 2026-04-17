Un joven palestino muerto por disparos de soldados israelíes en Cisjordania

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Un joven palestino de 17 años fue abatido este jueves por disparos de soldados israelíes en Cisjordania ocupada, según el Ministerio de Salud de ese territorio, mientras que el ejército israelí afirmó haber «neutralizado a un terrorista».

«Mohamed Murad Mahmud Rayan», de 17 años, fue «abatido por las fuerzas de ocupación [israelíes] esta mañana en la localidad de Beit Duqqu», una aldea situada justo al norte de Jerusalén, indicó en un comunicado el ministerio palestino.

Consultado por la AFP, el ejército israelí declaró que se había producido «un motín violento» durante una «actividad operativa» en la zona de Beit Duqqu y que un «terrorista» había lanzado piedras contra sus soldados, «constituyendo una amenaza».

«Los soldados respondieron con disparos contra el terrorista», que fue «neutralizado», añadió.

Según la agencia palestina Wafa, el ejército llevaba a cabo «una amplia operación de registros dirigida contra varias viviendas».

La violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, ha aumentado considerablemente desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023.

Esa violencia continuó después de la entrada en vigor de un frágil alto el fuego el 10 de octubre de 2025 en Gaza.

Según un recuento de la AFP basado en las cifras del ministerio palestino, al menos 1.060 palestinos, entre ellos numerosos combatientes pero también civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza.

Al menos 46 israelíes, civiles y soldados, han muerto en esa misma región en ataques palestinos o durante operaciones militares, según datos oficiales de Israel.

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