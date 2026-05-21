Un juez de Israel deja en libertad a la activista de la Flotilla de nacionalidad israelí

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Jerusalén, 21 may (EFE).- Un juez de Israel dejó en libertad este jueves a la activista de la Flotilla Global Sumud con nacionalidad israelí y alemana Zohar Regev Chamberlain, la única que fue conducida a sede judicial de los 430 detenidos por el Ejército israelí en aguas internacionales y trasladados a su territorio.

Según informó a EFE su equipo legal, Adalah, el juez le impuso como condiciones el compromiso de pago de 5.000 séqueles (1.500 euros), que durante los próximos seis días acuda a una comisaría en caso de ser llamada y la prohibición de entrada en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania durante 60 días.

Esta activista, que reside en Alemania, quedó así libre para abandonar Israel, aunque durante los primeros seis días debería permanecer en el territorio israelí por si es llamada a declarar por la policía.

Regev fue conducida ante el juez de primera instancia bajo imputaciones de «entrada ilegal a Israel», «permanencia ilegal» e intento de romper el bloqueo a Gaza, según sus abogados.

Se espera que la mayoría de los 430 activistas arrestados por Israel cuando navegaban rumbo a la Franja de Gaza sean deportados este jueves desde el aeropuerto de Ramón, situado en el extremo sur de Israel, cerca de la cárcel de Ketziot donde permanecían detenidos desde este miércoles.

Dos de ellos, de Corea del Sur, fueron deportados directamente sin pasar por la prisión y, según su equipo jurídico, hay algunos que saldrán por vía terrestre al ser de países vecinos como Jordania o Egipto.

Entre los activistas hay nacionales de unos 40 países, entre ellos 44 españoles y 74 turcos. Según la emisora turca NTV, la compañía Turkish Airlines los trasladará a Estambul en tres aviones, de los cuales uno ya ha despegado.

Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Sumud por parte de Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo, para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos. EFE

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