Un libro de poesía inédito de Lobo Antunes verá la luz en abril, anuncia su editorial lusa

1 minuto

Lisboa, 5 mar (EFE).- La editorial Leya, de la que depende la marca Dom Quixote, bajo la que se publicaron numerosos libros del escritor António Lobo Antunes en Portugal, anunció este jueves que en abril publicará un libro inédito de poesía del autor, fallecido este jueves a los 83 años de edad.

En un comunicado, informó de que Dom Quixote estaba trabajando en una nueva obra de Lobo Antunes, que reunirá los poemas que fue escribiendo a lo largo de su vida.

«Siempre lamentó no haber sido poeta», agrega la nota, donde se destaca que el fallecido fue uno de los mayores nombres de la literatura portuguesa, autor de novelas que quedarán para siempre en la memoria de lectores en todo el mundo.

Dom Quixote se compromete a continuar trabajando para promover su obra, cuya importancia «traspasó fronteras» y fue premiada y distinguida a nivel global.

«Fue a partir de la mirada atenta de António Lobo Antunes que nacieron algunas de las más importantes novelas de la literatura portuguesa contemporánea, sea sobre la guerra colonial, donde estuvo presente, sea sobre el Portugal que le siguió, tan bien retratado en las páginas de sus libros», rememoró la editorial.

Recordó que fue publicado y traducido prácticamente en todo el mundo y que estuvo «múltiples veces» en la lista de candidatos al Premio Nobel de Literatura: «António nos deja un vacío que muy difícilmente se volverá a rellenar». EFE

ssa/llb