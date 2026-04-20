Un muerto en el sur de Rusia tras un ataque ucraniano con drones

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Un ataque ucraniano con drones mató a un hombre e hirió a otro en la ciudad turística de Tuapse, en el sur de Rusia, informó el lunes el gobernador Veniamin Kondratiev.

Se trata del segundo ataque en pocos días contra la localidad costera, donde restos de drones dañaron edificios en la ciudad, incluyendo apartamentos, escuelas, un museo y una iglesia, precisó el gobernador.

«Tuapse enfrentó anoche otro ataque masivo con drones. Como resultado, un hombre murió en el puerto, según la información preliminar. Mis sentidas condolencias a su familia», indicó Kondratiev en Telegram.

Otro hombre resultó herido en el ataque y recibió atención médica, señaló el gobernador.

El jueves, una niña de 14 años y una mujer joven murieron en un ataque previo, dijo el gobernador.

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