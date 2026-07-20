Un muerto por legionelosis en Nueva York

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Al menos una persona murió en Nueva York tras contraer la legionelosis, anunciaron el viernes los servicios de salud locales en un comunicado.

El Departamento de Salud de la ciudad precisó que se han confirmado 67 casos en el barrio del Upper East Side y que 12 personas están hospitalizadas.

También ordenó la limpieza y desinfección de 76 edificios, entre ellos el famoso Museo Metropolitano de Arte (Met), luego de que las muestras de agua dieran positivo a la bacteria responsable de esta enfermedad.

La legionelosis (también conocida como enfermedad del legionario) es una infección pulmonar grave causada por la bacteria legionella, con una tasa de mortalidad del 9%.

El contagio puede producirse a través de agua contaminada o al inhalar microgotas en el aire. La enfermedad no se transmite de persona a persona.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York llamó a quienes presenten síntomas gripales, como fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos, a buscar atención médica.

La enfermedad debe su nombre a los primeros casos conocidos, registrados en 1976 en un hotel de Filadelfia donde la asociación de veteranos de la American Legion celebraba una conferencia. En aquella ocasión murieron 34 personas.

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