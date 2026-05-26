Un niño de 3 años sin vacunar muere por difteria en Chequia, el primer caso desde 1969

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Praga, 26 may (EFE).- Un niño de tres años sin vacunar ha muerto por difteria en Praga en el que marca el primer fallecimiento de un menor por esta enfermedad infecciosa en el país centroeuropeo desde 1969, informó este martes Radio Praga.

El menor había sido hospitalizado en la ciudad de Ostrava, pero fue trasladado a un centro sanitario de Praga a finales de abril al empeorar su situación y murió el pasado día 18, aunque su muerte trasciende ahora a los medios.

Aunque la vacunación contra la difteria es obligatoria para los niños en República Checa, el menor fallecido no estaba inmunizado, según indicaron fuentes hospitalarias a la citada radio.

De los cinco hermanos de la familia, tres contrajeron la enfermedad, entre ellos el niño fallecido, y solo uno había recibido la vacuna.

La difteria reapareció en Chequia en 2022, después de tres décadas en las que no se registró ningún caso.

Las autoridades sanitarias de Moravia-Silesia, una región al noreste del país, y de donde procedía la víctima, han recordado que «la protección más eficaz contra la enfermedad es la vacunación», algo acatado por la mayoría de los población de esa zona, donde está vacunado el 95 % contra la difteria.

En Moravia-Silesia no se registraron casos entre 2000 y 2022, mientras que en 2024 se produjeron seis, y en 2025 fueron 14, la gran mayoría infecciones cutáneas, y dos casos fueron infecciones respiratorias.

En lo que va de 2026 se han detectado en la región nueve casos, incluido el del niño fallecido revelado hoy.

Los médicos han alertado de que además de la no vacunación, los riesgos aumentan cuando los padres vacunan a sus hijos más tarde de lo recomendado por los expertos, algo que se ha extendido. EFE

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