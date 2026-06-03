Un oso pardo hiere de gravedad a un hombre en Eslovaquia

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Viena, 3 jun (EFE).- Las autoridades de la localidad de Hankovce, en el noreste de Eslovaquia, instaron este miércoles a turistas y visitantes de los bosques circundantes a extremar las precauciones después de que un hombre resultara herido de gravedad por el ataque de un oso pardo en la zona.

El incidente tuvo lugar la tarde de ayer, martes, en un sendero turístico en el límite entre un bosque y una pradera, en las afueras de la localidad de Stranavy, cuando un hombre de 36 años sufrió múltiples laceraciones y heridas en el cuello provocadas principalmente por las mordeduras de un plantígrado.

La víctima, trasladada en helicóptero a un hospital cercano donde permanece ingresada en estado estable, sostiene haber visto a una osa con dos crías, por lo que se supone que el ataque fue perpetrado por la madre de los oseznos para protegerlos, informó hoy la emisora TV Markiza.

Después de que equipos especializados hallaran rastros del animal al inspeccionar el lugar, pero no consiguieran localizarlo a pesar de haber instalado una cámara de fototrampeo, las autoridades locales instaron a la población a evitar la zona en la medida de lo posible, destacó el portal local presovak.sk.

El oso pardo es una especie protegida en la Unión Europea. Según los datos oficiales, se estima que en Eslovaquia viven en libertad unos 1.200 ejemplares de estos animales. EFE

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