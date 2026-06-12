Un pasajero causa retrasos en el aeropuerto de Hamburgo al abrir una puerta de seguridad

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Berlín, 12 jun (EFE).- Un pasajero causó la evacuación de la zona de seguridad del aeropuerto de Hamburgo, en el norte de Alemania, al abrir una puerta que activó las alarmas de la infraestructura aeroportuaria, que vio su actividad perturbada con retrasos y colas de espera en los controles de seguridad de hasta 45 minutos.

Según informó a EFE un portavoz de la Policía, sobre las 07.45 GMT, «un hombre abrió una puerta aquí, en el aeropuerto de Hamburgo, pulsando un botón de emergencia, lo que le permitió acceder sin control a la zona de seguridad aérea».

El individuo, que fue detenido, actuó presumiblemente sin intención de perturbar en las instalaciones de aeroportuarias, según la Policía.

La entrada del hombre en la zona de seguridad obligó a que todos los pasajeros que ya se encontraban en ese área del aeropuerto tuvieran que evacuarla.

«Una vez que todos los pasajeros habían abandonado la zona, fue registrada por completo. Las medidas duraron hasta las 11.30 (09.30 GMT) aproximadamente, por lo que hacia las 11.45 (09.45 GMT) se pudo reabrir el control de seguridad aérea», precisó el portavoz policial.

La situación causó retrasos en el aeropuerto, que a través de su página web avisaba hacia las 10.30 GMT de que los controles de seguridad tenían un tiempo de espera de 45 minutos. EFE

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