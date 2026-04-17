Un piloto demanda a Florida por rebautizar en honor a Trump el aeropuerto de Palm Beach

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Miami (EE.UU.), 17 abr (EFE).- Un piloto estadounidense demandó al Gobierno de Florida por rebautizar en honor al presidente estadounidense, Donald Trump, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, donde el mandatario tiene su club Mar-a-Lago, al argumentar que crea «incertidumbre» y posibles «riesgos de seguridad» aérea.

George W. Poncy, aviador local con licencia de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), presentó una demanda contra el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, y el Departamento de Transporte estatal en el Decimoquinto Circuito Judicial de Florida.

Pide derogar la ley que DeSantis firmó en marzo para renombrar como ‘Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump’ al actual ‘Aeropuerto Internacional de Palm Beach’.

«Impone una orden unilateral de nombramiento sin coordinación con los sistemas de aviación federal y órganos de gobierno locales», señala la demanda, disponible este viernes en línea.

El demandante argumenta que hay «incertidumbre» porque el cambio de nombre está condicionado, como establece la ley, a un acuerdo comercial entre los propietarios de los derechos del apellido Trump y el condado de Palm Beach para elaborar señalizaciones, mercancía y publicidad con la nueva identidad del aeródromo.

También afirma que el cambio podría generar «inconsistencias» en los sistemas federales de aviación mientras se actualiza el nuevo nombre en las bases de datos y «ambigüedad en las comunicaciones entre pilotos y controladores de tráfico aéreo».

«En aviación, incluso las menores inconsistencias en la identificación de aeropuertos pueden crear riesgos de seguridad durante las operaciones de ruta, secuencia y emergencia», apunta el recurso judicial.

El cambio se suma al esfuerzo del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo con el ‘Trump Kennedy Center’ y el ‘Instituto de Paz de Trump’ en Washington.

Además, al menos tres ciudades en Florida han nombrado calles en honor al mandatario: Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el Condado de Palm Beach, que llamó ‘Donald J. Trump Boulevard’ a la vía que conduce a Mar-a-Lago. EFE

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