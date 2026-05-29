Un rayo causa un incendio forestal en un parque nacional de Costa Rica

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San José, 29 may (EFE).- Un rayo provocó un incendio forestal en el Parque Nacional Palo Verde, en el noroeste de Costa Rica, que hasta el momento ha consumido entre 200 y 400 hectáreas de este sitio protegido que se caracteriza por sus humedales y es hábitat para aves y reptiles, informó este viernes el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El fuego comenzó el jueves y este viernes los bomberos forestales han realizado trabajos para contener su avance en medio de condiciones adversas del clima como altas temperaturas y un incremento en el viento en la zona, dijo Rosbin Rojas, funcionario del Área de Conservación Arenal Tempisque, a la que pertenece el Parque Nacional Palo Verde ubicado en la provincia de Guanacaste.

Según el MINAE, el incendio fue provocado por la caída de un rayo en ecosistemas de la planta invasora tifa (Thypha domingenis) y el fuego se propagó favorecido por la vegetación seca característica de la zona.

Los bomberos forestales realizan labores de control y liquidación de focos activos, mediante maquinaria y uso de tecnología como drones, con el objetivo de evitar la expansión del fuego y reducir el impacto ambiental en el citado parque, explicó el MINAE.

Las autoridades pidieron a las comunidades cercanas tomar las precauciones, ya que debido a la cantidad de materia orgánica que tienen los humedales, este tipo de incendio produce gran cantidad de humo.

El Parque Nacional Palo Verde, ubicado en la provincia de Guanacaste, entre los ríos Bebedero y Tempisque, tiene una extensión de 16.804 hectáreas y está formado por un conjunto de diversos hábitats inundables de llanura, delimitados por ríos y una fila de cerros.

En los últimos años se han aplicado diferentes técnicas para controlar especies de plantas que invaden y cubren los espejos de agua, como la tifa.

Este parque nacional, catalogado sitio de humedales Ramsar de importancia internacional, es visitado especialmente por científicos y turistas interesados en aves, ya que acoge a decenas de especies, principalmente aves acuáticas. EFE

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