Un responsable de la ONU acusa a Hamás de obstaculizar operaciones humanitarias

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Un alto responsable de la ONU acusó este lunes a Hamás de haber obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, y advirtió de que las acciones del movimiento islamista palestino hacen cada vez más peligrosas las operaciones.

Hamás sigue controlando parte de la Franja de Gaza, pese a la notoria presencia del ejército israelí en el enclave.

En un comunicado, el coordinador especial adjunto de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, condenó «con la mayor firmeza» las trabas a las operaciones humanitarias atribuidas a las autoridades de facto de Gaza, en referencia a Hamás.

Según él, dichas acciones «pusieron en peligro al personal humanitario, intimidaron a los trabajadores encargados de distribuir ayuda alimentaria vital y perturbaron operaciones esenciales».

Los incidentes se produjeron el sábado en un punto de distribución en Jabaliya, en el norte de la Franja, donde supuestamente irrumpieron hombres armados vinculados a Hamás.

Según el comunicado de la ONU, varios combatientes «entraron también en un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y presuntamente agredieron a dos conductores de camión que entregaban ayuda humanitaria».

Alakbarov destacó que los incidentes «no fueron aislados», sino que, por el contrario, «dan cuenta de una tendencia cada vez más preocupante de intimidaciones, violencia y trabas» a las operaciones humanitarias.

El grupo islamista palestino tachó de «infundadas» las acusaciones.

«La policía y las fuerzas de seguridad siguen protegiendo los camiones de ayuda humanitaria y los centros de distribución, y facilitando el trabajo de las organizaciones internacionales», sin tolerar ningún ataque, declaró a la AFP un responsable del Ministerio del Interior, dirigido por Hamás.

Por su lado, el COGAT, el organismo israelí dependiente del ministerio de Defensa competente en cuestiones civiles en los territorios palestinos, arremetió contra Hamás al hilo de estas acusaciones.

«Esto es una prueba más de que Hamás aprovecha cínicamente el ámbito humanitario y la ayuda destinada a los residentes de la Franja de Gaza en beneficio propio», indicó el COGAT en un comunicado.

Desde octubre rige en Gaza un alto el fuego entre el ejército israelí y Hamás, tras dos años de guerra desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La segunda fase de la tregua, que prevé el desarme de Hamás y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, lleva estancada varios meses.

Las fuerzas israelíes ampliaron su presencia en los últimos meses y controlan ahora más del 60% del territorio.

Hamás sigue ejerciendo su autoridad sobre el resto de la Franja de Gaza, aunque anunció la semana pasada la disolución del órgano de 15 miembros que administraba el territorio desde hacía casi dos décadas.

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