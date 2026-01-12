Un sismo de magnitud 4,2 se siente en la costa norte de Perú, sin informe de daños

2 minutos

Lima, 12 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 4,2 se ha sentido este lunes en la ciudad costera de Chimbote, en el norte de Perú, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales, según han informado fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se ha registrado a las 05.50 horas (10.50 GMT), con epicentro a 73 kilómetros al oeste de Chimbote, en el océano Pacífico, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La profundidad del temblor se ha establecido a 41 kilómetros y su intensidad en la escala de Mercalli ha sido de entre II (débil) y III (leve) en Chimbote, una ciudad portuaria de la región de Áncash, ubicada a unos 425 kilómetros al norte de Lima.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha indicado que el sismo «no genera tsunami en el litoral peruano».

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha ratificado los datos oficiales, pero no ha ofrecido información sobre posibles daños.

El pasado 27 de diciembre, un sismo de magnitud 6 que también se registró frente a Chimbote dejó 51 heridos, 11 de ellos hospitalizados, y daños materiales en casas, escuelas y hospitales de las regiones norteñas de Áncash y La Libertad.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

dub/fgg/icn