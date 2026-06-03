Un sospechoso muere tras una toma de rehenes en un banco de California

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Los Ángeles (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Un sospechoso de mantener rehenes en un banco en California (EE.UU.) fue abatido a tiros por el FBI después de un enfrentamiento que duró varias horas y comenzó el martes, informaron las autoridades.

El hombre fue declarado muerto en el lugar y los rehenes fueron encontrados sin daños, según explica el comunicado emitido por la policía de la ciudad de Bakersfield este miércoles.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del sospechoso ni han ofrecido información sobre las circunstancias que originaron el suceso.

El incidente comenzó a desarrollarse el martes alrededor de la 13.00 hora local (20.00 GMT) cuando las autoridades recibieron una llamada sobre una amenaza de bomba en un banco Chase de Bakersfield, una ciudad del centro de California.

La policía dijo que el hombre se atrincheró en el interior con varias personas, de las cuales dos fueron liberadas el martes tras negociaciones.

Este miércoles el Departamento de Policía de Bakesfield aclaró que no participó en el uso de la fuerza. EFE

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