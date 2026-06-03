The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un sospechoso muere tras una toma de rehenes en un banco de California

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Un sospechoso de mantener rehenes en un banco en California (EE.UU.) fue abatido a tiros por el FBI después de un enfrentamiento que duró varias horas y comenzó el martes, informaron las autoridades.

El hombre fue declarado muerto en el lugar y los rehenes fueron encontrados sin daños, según explica el comunicado emitido por la policía de la ciudad de Bakersfield este miércoles.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del sospechoso ni han ofrecido información sobre las circunstancias que originaron el suceso.

El incidente comenzó a desarrollarse el martes alrededor de la 13.00 hora local (20.00 GMT) cuando las autoridades recibieron una llamada sobre una amenaza de bomba en un banco Chase de Bakersfield, una ciudad del centro de California.

La policía dijo que el hombre se atrincheró en el interior con varias personas, de las cuales dos fueron liberadas el martes tras negociaciones.

Este miércoles el Departamento de Policía de Bakesfield aclaró que no participó en el uso de la fuerza. EFE

mrl/lfp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR