Un temporal azota Italia con graves inundaciones y cientos de evacuados en el centro y sur

Roma, 14 feb (EFE).- Un fuerte temporal de lluvia y viento que azota gran parte de Italia ha provocado este sábado inundaciones, desbordamientos de ríos y el rescate de decenas de personas en las regiones del centro y sur del país, así como en las islas de Cerdeña (oeste) y Sicilia (sur).

En los últimos tres días, el Cuerpo de Bomberos ha realizado más de 2.000 intervenciones en la zona, según informó este sábado el propio organismo.

La situación más crítica se vive en Calabria (sur), donde los equipos de emergencia han completado 521 servicios, incluyendo la evacuación de 500 personas en Cassano Ionio (sur) e intervenciones de rescate en Cosenza (sur).

En la misma región, el desbordamiento del río Crati obligó a intervenir a helicópteros y equipos fluviales para poner a salvo a 40 personas que habían quedado atrapadas en sus viviendas inundadas.

Ante la magnitud de los daños, el presidente de la región de Calabria, Roberto Occhiuto, convocó este sábado una junta extraordinaria de urgencia para solicitar formalmente al Gobierno italiano el reconocimiento del estado de emergencia nacional.

Occhiuto explicó que también se ha aprobado una deliberación específica para pedir el reconocimiento del estado de calamidad natural para el sector agrícola, zootécnico y de la pesca, que ha quedado gravemente afectado por una ola de excepcional intensidad que ha devastado campos, cultivos e infraestructuras rurales en el sur.

En los alrededores de Roma, los bomberos y equipos de buzos y rescatadores fluviales trabajan desde primera hora en la desembocadura del río Tíber, donde la inundación de varias viviendas obligó a rescatar a una anciana y a evacuar a otros 50 residentes.

La situación en las islas también es complicada debido a los fuertes vientos y desprendimientos.

En Cerdeña (oeste), donde se han realizado 891 intervenciones, los buzos rescataron anoche a cinco personas que habían quedado aisladas en Sassari (norte de la isla) por la crecida de un río, mientras que en Sicilia (sur) el temporal motivó otras 647 actuaciones de los servicios de emergencia.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, agradeció el «compromiso extraordinario» de los más de 1.100 efectivos desplegados en Calabria (sur), Sicilia y Cerdeña.

«Son más de 1.100 las mujeres y los hombres en el campo, que con abnegación y espíritu de sacrificio están operando sin descanso para socorrer a las personas, gestionar las evacuaciones y poner en seguridad los territorios», dijo Piantedosi en un comunicado.

Para este sábado, el departamento de Protección Civil mantiene la alerta naranja en Cerdeña, Emilia-Romaña (norte), Lacio (centro) y Campania (sur).

Asimismo, otras 13 regiones permanecen en alerta amarilla, entre ellas Calabria (sur), Toscana (centro) y Umbría (centro), así como diversas zonas de Sicilia (isla), Cerdeña (isla), Apulia (sur), Campania (sur), Lacio (centro), Abruzos (centro) y Molise (centro-sur).

En el norte del país, la alerta afecta también a las regiones de Emilia-Romaña y Friul-Venecia Julia. EFE

