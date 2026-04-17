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Un terremoto de magnitud 4,4 sacude la provincia china de Sichuan

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Pekín, 17 abr (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,4 sacudió este viernes a la ciudad de Neijiang, en la provincia central china de Sichuan, según el Centro de Redes Sismológicas de China, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales de importancia.

El temblor se registró a las 6:22 hora local (22:22 GMT del jueves) y tuvo su epicentro en el condado de Zizhong, a una profundidad de siete kilómetros, de acuerdo con la medición oficial, que situó el seísmo en las coordenadas 29,65 grados de latitud norte y 104,86 grados de longitud este.

Este miércoles, otro terremoto de magnitud 4,1 ya sacudió también Neijiang, con epicentro a nueve kilómetros de profundidad, sin que entonces tampoco se informara de víctimas o daños materiales de consideración.

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud de 8 grados que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos. EFE

aa/rrt

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