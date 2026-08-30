Un tiroteo en una fiesta rave deja un muerto y al menos cinco heridos en Suiza

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Ginebra, 30 ago (EFE).- Al menos una persona ha resultado muerta y otras cinco fueron heridas, algunas de gravedad, en un tiroteo que se produjo esta madrugada en una fiesta rave en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia en el norte de Suiza.

El responsable consiguió fugarse del hipódromo donde se celebraba la fiesta, a la que los organizadores preveían la asistencia de unas 2.500 personas.

Las fuerzas de seguridad ha desplegado un amplio dispositivo, que incluye un helicóptero del Ejército, y ha pedido a la población evitar la zona del hipódromo y en particular una piscina pública cercana, muy concurrida en esa temporada los fines de semana, mientras realiza su operativo de búsqueda del responsable del tiroteo.

Asimismo, se ha pedido a cualquier persona que disponga de grabaciones de vídeo o fotos del momento del suceso que las envíe a la cuenta de la Policía cantonal en redes sociales.

La Policía ha indicado que los posibles motivos y las circunstancias exactas de los hechos todavía no están claras. EFE

is/av