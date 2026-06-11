The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un tribunal de Tailandia condena a muerte a dos hombres por el atentado de 2015 en Bangkok

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bangkok, 11 jun (EFE).- Un tribunal de Tailandia condenó este jueves a muerte a dos hombres por el atentado de 2015 en el templo de Erawan, en uno de los barrios comerciales de Bangkok, donde la explosión de una bomba dejó 20 muertos y cerca de 160 heridos.​

Según una nota de prensa del tribunal, Mohamed Bilal y Yusuf Mieraili, identificados como uigures, la minoría musulmana de la región noroccidental china de Xinjiang, fueron hallados culpables de múltiples delitos, entre ellos el de homicidio premeditado, cuya pena máxima es la ejecución, que el país no aplica desde 2018. EFE

igx-hp/pav/jgb

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR