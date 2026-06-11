Un tribunal de Tailandia condena a muerte a dos hombres por el atentado de 2015 en Bangkok

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Bangkok, 11 jun (EFE).- Un tribunal de Tailandia condenó este jueves a muerte a dos hombres por el atentado de 2015 en el templo de Erawan, en uno de los barrios comerciales de Bangkok, donde la explosión de una bomba dejó 20 muertos y cerca de 160 heridos.​

Según una nota de prensa del tribunal, Mohamed Bilal y Yusuf Mieraili, identificados como uigures, la minoría musulmana de la región noroccidental china de Xinjiang, fueron hallados culpables de múltiples delitos, entre ellos el de homicidio premeditado, cuya pena máxima es la ejecución, que el país no aplica desde 2018. EFE

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