Una abuela irlandesa camina 220 kilómetros para denunciar las escalas de aviones de EE.UU.

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Dublín, 15 abr (EFE).- Una abuela irlandesa de 91 años tiene previsto llegar este miércoles a las puertas del Parlamento de Dublín tras caminar 220 kilómetros en protesta por el uso del aeropuerto de Shannon (oeste) para operaciones militares de Estados Unidos.

Lelia Doolan, que cumplirá 92 en unos días, comenzó la marcha desde Shannon el pasado 31 de marzo para defender «de la manera más pacífica» posible la tradicional neutralidad de la República de Irlanda, según explicó hoy a la cadena pública RTE.

La activista y productora de cine aseguró que más de mil aviones militares estadounidenses han hecho escalas técnicas en el principal aeropuerto del oeste de la isla desde 2024, de los cuales 30, según ella, tenían como destino Israel.

Aunque el Gobierno irlandés no ofrece cifras oficiales al respecto, los datos de Doolan coinciden con los de la ONG ‘Shannonwatch’, mientras que una investigación de la RTE ya indicó el pasado año que entre 2022 y 2024, casi 2.000 aeronaves militares y operadores aéreos civiles estadounidenses «con municiones declaradas a bordo solicitaron exenciones para hacer escalas en Irlanda.”

A juicio de la activista, el «clima político» ahora no es el mismo que cuando el Gobierno irlandés firmó con Washington en 1974 un acuerdo para permitir el tránsito de aviones militares por Shannon, por el que las autoridades locales, dijo, «ni siquiera los inspeccionan».

Doolan sostuvo que esta marcha de protesta al Parlamento de Dublín refleja la posición de la mayoría de la ciudadanía irlandesa respecto a la «preciada» neutralidad y representa un mensaje de repulsa ante «las espantosas y terribles muertes de niños y mujeres» en Oriente Medio.

«Ahora también tenemos los ataques contra Irán, pese a que se trata de un régimen que no creo que nadie esté dispuesto a apoyar. Yo, desde luego, no», agregó la activista.

Durante la caminata de 220 kilómetros, Doolan celebró que cientos de personas de diferentes comunidades la han animando a seguir y la han acompañado en varios tramos. EFE

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