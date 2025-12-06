Una comisión del Vaticano rechaza por ahora la ordenación de mujeres diaconisas

¿Podrán las mujeres convertirse algún día en diaconisas? Una comisión del Vaticano aún no ha tomado una decisión definitiva, pero por el momento la respuesta sigue siendo negativa, según un documento hecho público el jueves.

El papa Francisco, fallecido en abril, creó esta comisión en 2020, bajo la dirección del cardenal Giuseppe Petrocchi, con el fin de examinar la cuestión en un contexto de acalorados debates sobre el papel de la mujer en una Iglesia dirigida por hombres desde hace 2000 años.

Sus trabajos se llevaron a cabo a puerta cerrada, pero una carta del cardenal Petrocchi al papa León XIV, escrita en septiembre y publicada el jueves por el Vaticano, arroja una primera luz sobre sus deliberaciones.

Este documento revela que, en julio de 2022, por 7 votos contra 1, la comisión aprobó una moción que «excluía la posibilidad» de autorizar a las mujeres a convertirse en diaconisas, aunque precisaba que no se trataba de una «decisión definitiva».

En su última sesión de trabajo, en febrero de 2025, la comisión examinó las contribuciones del Sínodo, asamblea universal de la Iglesia, en cuya agenda figuraba la cuestión del diaconado femenino.

A continuación, la comisión se dividió en partes iguales (cinco votos a favor y cinco en contra) en una votación sobre si la masculinidad de las personas que reciben órdenes sagradas es un elemento crucial de la enseñanza de la Iglesia.

En su carta, el cardenal Petrocchi abogó por un enfoque prudente sobre este tema, que suscita un «intenso» debate, y pidió que se realicen estudios complementarios.

Los diáconos son ordenados y están habilitados para celebrar bautizos, bodas y funerales, pero, a diferencia de los sacerdotes, no pueden celebrar la misa.

Por el momento se desconoce por qué el papa León XIV decidió publicar este documento ahora, ni qué sucederá a continuación.

Sin embargo, una asociación de defensa de los derechos de las mujeres, la Conferencia de Ordenación de las Mujeres, declaró el jueves estar «consternada por la negativa del Vaticano a abrir sus puertas a las mujeres, ni siquiera entreabrirlas».

