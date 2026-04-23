Una comisión europarlamentaria se inclina por retirar la inmunidad a Alvise Pérez

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Bruselas, 21 abr (EFE).- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se pronunció este jueves a favor de retirar la inmunidad parlamentaria al líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Los eurodiputados de esta comisión avalaron así el informe redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas y parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, que recomendó levantar la inmunidad del líder de SALF porque los hechos denunciados tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no se considera que la acusación sea para perjudicar su actividad política.

Fuentes parlamentarias señalaron a EFE que todos los grupos votaron a favor de retirar la inmunidad del líder de SALF para esta solicitud del Supremo.

La retirada de la inmunidad de Pérez para que la justicia española pueda proceder con este caso se confirmará con un voto en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), que podría tener lugar en la sesión de la próxima semana.

El eurodiputado siempre puede recurrir el levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea.

Esta misma comisión también tiene que tramitar el segundo suplicatorio al líder del SALF que le ha remitido el Tribunal Supremo, por delito electoral y de financiación ilegal de partido político, en relación con la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas en las que obtuvo tres escaños.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figure en la solicitud que remitan las autoridades.

Por ello, la Eurocámara deberá tramitar por separado todos los suplicatorios que le remitan los tribunales españoles y serán éstos quienes decidan si Pérez debe ser inhabilitado. EFE

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