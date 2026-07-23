Una corte de Angola condena a dos rusos por espionaje y querer influir en las elecciones

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Luanda, 23 jul (EFE).- Dos ciudadanos rusos fueron condenados en Angola a ocho y once años de prisión por cargos de espionaje y terrorismo, acusados de querer influir en las elecciones generales de 2027 y de avivar las protestas contra el aumento del precio del combustible sucedidas en el país en julio de 2025.

«No estamos conformes con la sentencia y, por ello, hemos interpuesto un recurso contra la decisión del Tribunal de la Comarca de Luanda (capital). Presentaremos el recurso hoy», declaró a EFE este jueves el abogado de los condenados, David Guz.

Guz rechazó calificar el proceso de político, pero subrayó que solicitó la absolución de los dos hombres porque «las pruebas presentadas por el Ministerio Público e incorporadas al expediente no son consistentes».

La Fiscalía también recurrió el fallo.

Tras el comienzo del juicio, el pasado 24 de marzo, el tribunal emitió este martes su veredicto, según el cual condenó a ocho y once años de prisión, respectivamente, a Lev Lakshtanov e Igor Ratchin, acusados por la Fiscalía de actividades para desestabilizar al país.

Así, contra ellos pesaban acusaciones de cargos de espionaje, organización terrorista y financiación del terrorismo, instigación pública al delito, terrorismo, corrupción activa de funcionarios e introducción ilícita de moneda extranjera en el país.

El Ministerio Público también los culpó de querer financiar al principal partido de la oposición, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), de cara a los comicios de 2027.

En su escrito de acusación, la Fiscalía los culpó de querer «provocar un cambio político que llevara al partido UNITA al poder», así como forzar un cambio «dentro del liderazgo del partido (gobernante) MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Angola)».

También fueron juzgados dos ciudadanos angoleños: el periodista Amor Carlos Tomé, condenado a dos años de prisión con pena suspendida; y Oliveira Francisco, secretario de Movilización de la Juventud Unida Revolucionaria de Angola (JURA), el brazo juvenil de la UNITA, que fue absuelto.

Lakshtanov y Ratchin, que habían llegado a Angola con la supuesta misión de abrir un centro cultural, fueron detenidos en agosto de 2025 en Luanda y, el pasado febrero, fueron nombrados en una investigación periodística sobre los esfuerzos de desinformación impulsados por Moscú en diferentes países africanos.

Las citadas protestas de julio de 2025 tuvieron lugar en el marco de una huelga de miniautobuses colectivos privados -conocidos localmente como taxis o ‘candongueiros’- que derivó en actos de vandalismo contra bienes públicos y privados en la capital.

En las marchas, fuertemente reprimidas por la Policía, murieron al menos 30 personas (incluido un agente), según los datos de las fuerzas de seguridad, mientras el Ministerio angoleño del Interior cifró en 22 los muertos. EFE

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