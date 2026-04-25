Una estación de carga fotovoltaica solidaria para combatir la crisis energética cubana

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Claudia Dupeirón

La Habana, 25 abr (EFE). – Desde cocinar hasta cargar celulares o pequeños vehículos eléctricos son los servicios que ofrece en una pequeña comunidad en Villa Clara, en el centro de Cuba, una estación de energía fotovoltaica solidaria levantada por un joven emprendedor local.

Frente a los prolongados apagones diarios desde al menos el verano de 2024, esta iniciativa trata de aliviar las dificultades para las tareas más básicas, como cocinar, comunicarse o trasladarse, agravadas actualmente por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

«La construimos en apenas nueve días para poder solucionar el problema de la comunidad», explica a EFE el director del proyecto de Desarrollo Local (PDL), Julio Ernesto Gomate Morales, de 29 años.

La estación, completamente aislada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), presta 12 horas diarias de servicio con 30 conectores dobles (respaldados por 60 kilovatios en paneles solares y 30 en baterías) y puede alimentar más de 50 equipos de forma simultánea.

Allí coinciden a diario personas recargando sus ciclomotres eléctricos con otras preparando el arroz en una olla reina. Las cargas de triciclos eléctricos tienen coste, pero el uso de la instalación para recargar el celular o cocinar es gratuita para los pobladores.

El objetivo de Gomate es «agrandar el local» en el futuro y llegar a convertirse en una estación de repostaje solar para autos eléctricos, una ‘solinera’, para lo que ya están «importando la tecnología desde China».

La estación está actualmente en un terreno que antes ocupó una vivienda deshabitada y en un crítico estado constructivo. Empresas estatales colaboraron con su maquinaria para demolerla y preparar el terreno donde Gomate construyó «desde cero» el local.

Este joven se estableció inicialmente como trabajador por cuenta propia (autónomo) y a los dos años convirtió su negocio en un PDL, lo cual le permitió, «un poco más de apertura» y forjar una «relación con la comunidad».

Actualmente, este emprendimiento, además de la estación de carga, incluye un comercio de neumáticos, lubricantes y baterías para vehículos. Cuenta, además, con tiendas y talleres de electrodomésticos en Villa Clara y prepara otros locales en La Habana y algunas provincias al este de la isla.

Al referirse a cómo afecta la actual crisis de combustibles en Cuba, explica que en cuanto a la comercialización de neumáticos, «uno de los servicios más demandados de la empresa», se encuentra un «poco paralizada».

Sol contra los apagones

La crisis energética, con apagones de 20 horas diarias normalizados en gran parte del país y siete caídas nacionales del sistema eléctrico en año y medio, ha llevado al Gobierno cubano y a muchos particulares a apostar por la energía fotovoltaica.

Asegurar el suministro es clave para el incipiente sector privado, con unas 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) desde su legalización en 2021, de panaderías a desarrolladores de software, pasando por tiendas minoristas de alimentación.

Sólo en la provincia de Villa Clara, donde Gomate ha abierto su estación, un total de 185 entidades estatales y 214 actores privados han montado en los últimos meses paneles solares, con una potencia instalada conjunta de unos 9,5 megavatios, según cifras oficiales.

En el Primer Estudio de Clima Empresarial para Mipymes Cubanas, publicado en 2025 por la empresa de servicios corporativos Auge, el 60 % de los empresarios encuestados reconoció haber invertido en paneles solares o plantas eléctricas. EFE

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