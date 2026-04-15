Una exposición muestra 27 obras del artista colombiano Jaime Arango, fallecido hace un año

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Bogotá, 15 abr (EFE).- La exposición ‘Altares’, del Museo de la Universidad de Antioquia, en Medellín, muestra desde este miércoles 27 obras del artista colombiano Jaime Arango Correa, figura del informalismo abstracto, quien falleció hace exactamente un año a la edad de 73.

La muestra, que estará disponible hasta el 18 de julio, reúne más de cuatro décadas de trabajo de Arango Correa, cuya obra se caracterizó por el uso de materiales no convencionales y un enfoque centrado en la textura y la experimentación, según los organizadores.

El informalismo abstracto surgió en la Europa de posguerra como un movimiento artístico que rechaza las formas estructuradas y prioriza la experimentación y la materia como medios de expresión.

Bajo el título ‘Altares’, la exposición reúne piezas que exploran temas como lo sacro, la muerte y lo erótico, e incluye trabajos inéditos que se exhiben por primera vez al público, construidos con elementos como arena, metal oxidado, madera y cartón.

Cada pieza es concebida como un «altar contemporáneo» que pone en diálogo conceptos como la memoria, el tiempo y la trascendencia, explicó la curadora de la exposición, Lucía Arango, quien, pese a compartir apellido, no es familiar del artista.

«La obra de Jaime Arango puede leerse como una sostenida búsqueda de libertad, donde la materia, el cuerpo y la experiencia del espectador se transforman en un espacio activo, abierto e inestable», añadió la curadora.

La inauguración coincidirá con el primer aniversario de la muerte de Arango Correa, en una fecha que sus organizadores consideran simbólica para reivindicar su legado.

La familia del artista destacó que el proyecto busca no solo mantener viva su memoria, sino también impulsar procesos de investigación y mayor reconocimiento dentro de la historia del arte colombiano. EFE

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