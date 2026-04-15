Una exposición y reediciones para celebrar los cien años de Panton, el diseñador del color

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Redacción Internacional, 15 abr (EFE).- Colores vibrantes y formas sinuosas son las dos características principales de los diseños de mobiliario del danés Verner Panton, del que este 2026 se cumple el centenario de su nacimiento, que se celebrará con una exposición en el museo Vitra y con la reedición de algunas de sus piezas más icónicas.

‘Verner Panton: Form, Colour, Space’ es el título de la exposición que el museo Vitra (Weil am Rhein, Alemania) dedicará a la figura del diseñador entre el 23 de mayo y el 9 de mayo de 2027.

«Hizo que las sillas parecieran flotar del techo y creó paisajes orgánicos que siguen fascinándonos hoy en día», resalta en su web el museo sobre este arquitecto «que marcó el diseño de la posguerra como pocos».

La muestra, organizada en colaboración con Verner Panton Design AG, la entidad suiza que gestiona su legado, abarcará toda la producción creativa de Panton (1926-1998), desde piezas icónicas como la ‘silla Panton’ hasta sus diseños de iluminación y textiles, e incluirá también varios de sus proyectos arquitectónicos menos conocidos.

Una reconstrucción interactiva del famoso ‘Paisaje Fantástico’, una instalación de interiorismo que creó en 1970, formará parte de una experiencia inmersiva para quienes quieran descubrir una obra «que transita entre el Pop Art, la utopía y los mundos orgánicos del color».

Nacido el 13 de febrero de 1926 en Brahesborg-Gamtoftem, Panton estudió en la Universidad Técnica de Odense y se graduó como arquitecto en la Real Academia de Artes de Copenhague.

Trabajó para el danés Arne Jcobsen, otro de los grandes nombres del diseño mundial, hasta que en 1955 lanzó la primera producción en serie de uno de sus diseños, la ‘silla Bachelor’.

En 1957 proyectó una casa prefabricada para fines de semana y en 1958 rediseño la posada de sus padres en la isla de Fünen, trabajo que le valió el reconocimiento internacional.

Recibió tres veces -en 1963, 1981 y 1986- el Premio Internacional de Diseño de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera lanzó muebles que se convirtieron en iconos del diseño, especialmente la ‘silla Panton’ (1967), un asiento voladizo hecho en una sola pieza de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, moldeada en frío y pintada en múltiples colores.

Una silla que tendrá una edición limitada que se lanzará en junio y que ha sido realizada con los colores elegidos por la comunidad Vitra mediante una votación popular, como señala en su web el fabricante suizo de mobiliario. EFE

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