Una ofensiva rusa con decenas de misiles y drones deja al menos 21 muertos en Ucrania

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Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada del martes dejó al menos 21 muertos, 15 de ellos en la ciudad de Dnipró, según informó Kiev, que volvió a pedir urgentemente a Estados Unidos sistemas de defensa antiaérea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido en los últimos días de un posible ataque masivo por parte de Rusia, después de que Moscú pidiera a las embajadas extranjeras en Kiev que evacuaran.

Varias horas después de los bombardeos, los equipos de rescate seguían recuperando cuerpos entre los escombros de edificios dañados. Los heridos se cuentan por decenas.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, reportó seis muertos y 66 heridos en Kiev. En Dnipró (este), el balance se elevó a 15 muertos, entre ellos dos niños, según las autoridades locales.

«Si Ucrania no está protegida contra misiles balísticos y otros proyectiles, estos ataques continuarán», declaró el presidente ucraniano en redes sociales.

Por su parte, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de no tener «más cartas que el terror» y afirmó que «Moscú está perdiendo en el campo de batalla».

Según el análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Ucrania recuperó en mayo de manos rusas unos 282 km², reduciendo por segundo mes consecutivo la zona de su territorio controlada por Moscú, que avanzaba desde finales de 2023.

Tras más de cuatro años de invasión rusa de Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas.

La Fuerza Aérea ucraniana contabilizó 73 misiles y 656 drones lanzados por Rusia y aseguró haber derribado 40 y 602, respectivamente.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó haber realizado una «ofensiva masiva» que solo tenía como objetivo instalaciones vinculadas a las fuerzas armadas ucranianas.

– Zelenski pide más defensas antiaéreas –

En Kiev, la capital, los habitantes se precipitaron hacia los refugios cargados con bolsas y mantas.

«Todas las ventanas explotaron», declaró a la AFP Anastasia, que pasó la noche en su baño porque cuando caen misiles el metro está demasiado lejos para refugiarse.

En la ciudad portuaria de Odesa (sur), una maternidad y un hospital fueron alcanzados, según las autoridades, sin que hubiera víctimas.

En Járkov (nordeste), 14 personas resultaron heridas. En esta región fronteriza con Rusia, las autoridades ordenaron el martes la evacuación de más de 7.000 civiles de varias localidades debido a «la situación de seguridad».

Rusia bombardea regularmente Ucrania y ha intensificado sus ataques diurnos en los últimos meses. Kiev respondió reforzando sus bombardeos contra Rusia.

Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, según el gobernador Aleksandr Jinchtein.

El presidente ucraniano reiteró el martes su llamado a los aliados occidentales para que ayuden a Ucrania y consideró «absolutamente necesario» el apoyo de Estados Unidos para la entrega de misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, juzgó que «cada retraso» en el apoyo al sistema de defensa antiaérea de Ucrania «cuesta vidas».

Ucrania afirma haber desarrollado medios eficaces para combatir los drones, pero sigue dependiendo de los suministros de sus aliados para defenderse de los ataques con misiles, más difíciles de neutralizar.

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